Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Hayatını Şiire Adayan Bir Ses; Arif Eren” adlı kitabı edebiyat dünyasına kazandırarak kültürel mirasa önemli bir katkı sundu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına, edebiyat camiasından birçok isim katıldı.

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Kemal Timur, eserin sadece bir şairin portresi değil, aynı zamanda bir edebiyat hafızası olduğunu söyledi. Daire Başkanı Duran Doğan ise Arif Eren’i yaşarken onurlandırmak istediklerini belirtti.

Programda konuşan Arif Eren, şiirin hayatındaki yerini “Beni ben yapan her şeyin içinde bir dize saklıydı” sözleriyle anlattı. Ramazan Avcı ve İnci Okumuş da Eren’in şiir dilini ve edebiyata katkılarını vurguladı.