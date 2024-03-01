Kent siyasetinin yakından tanıdığı ve yaptığı gayretli çalışmalar ile adından söz ettiren Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Beşen, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e ziyaretlerinde eşlik ediyor.

Bu kapsamda Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunan Başkan Adayı Fırat Görgel’ in yanı sıra Meclis üyesi adayı Beşen de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Beşen, Ziyaretler sonunda Aksu Habere özel değerlendirmelerde bulundu.