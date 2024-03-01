Afşin’de, 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Arif Ardıç’ın cenazesi toprağa verildi.
İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardıç, memleketi Afşin’de cenaze töreni düzenlendi.
Ardıç’ın Naaşı, Eshab-ı Kehf Camii şerifinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Ardıç’ın ailesi, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Koordinatör kaymakamlar Ahmet Dervişoğlu ve Mahmut Korkmaz, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Özgür Gümüşay, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Kaynak: Ayşe Asır