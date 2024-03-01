Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca 22 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında 1 haftalık dönemde icra edilen operasyonel faaliyetlerde, İlimizde Uyuşturucu Madde kullanmak ile Ticari Olarak Satmak, Satışa Arz Etmek suçlarından (80) şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Bu operasyonlarda

(16.800) adet Makaron, (1.920) adet İçi Doldurulmuş Makaron, (15) adet Elektronik Sigara, (78) gram Esrar, (75) gram Metamfetamin, (3) gram Bonzai maddesi, (162) adet Sentetik Uyuşturucu hap, (1) adet Kurusıkı tabanca, (9) adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.