Kahramanmaraş'ı tüm alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi haline getirmek için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Portekiz ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda canlı yayınladı.

Bundan sonrada Ay yıldızlı millilerin 26 Haziran’da Çekya ile oynayacağı müsabakalar da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan canlı yayınlanacak.