Deprem sonrası hayatın yeniden normalleşmesi kapsamında şehir merkezinde gelişigüzel konumlanan tezgâhların kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatan ve esnafları pazar yerlerine yönlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü hizmet verecek pazar yerlerini duyurdu.

Pazar günü hariç haftanın altı günü hizmet verecek pazar yerlerinin listesi ise şu şekilde

Pazartesi: Batıpark Pazarı (Mağralı Mahallesi, Eskistad Sokak, Batıpark Spor Sahası Yanı), Piri Reis Pazarı (Piri Reis Mahallesi 55027. Sokak, Piri Reis İlkokulu Yanı), Hürriyet Pazarı (Denizkent Sitesi arkası, 33. Sokak)

Salı: Akif İnan Pazarı (Akif İnan Mahallesi, 5001 – 5002. Sokak), Mevlana Pazarı (Mevlana Mahallesi, Senem Ayşe Caddesi), Süleymanşah Mahallesi (Süleymanşah Mahallesi, 1017. Sokak, Rasim Özdenören İlkokulu Yanı)

Çarşamba: Kümbet Pazarı (Divanlı Mahallesi, 16010. Sokak), Selçuklu Pazarı (Selçuklu Mahallesi, 58035. Sokak), Yirmiikigün Mahallesi (Mavişehir Sitesi altı 37. Sokak)

Perşembe: Şeyhadil Mahallesi (Şeyhadil Mahallesi, Veysi Kaynak Bulvarı), Osmangazi Pazarı (Osmangazi Mahallesi, Tevfik Kurtlar Caddesi), Abdulhamithan Mahallesi (3009. Sokak Süleyman Demirel İlkokulu Yanı)

Cuma: Dumlupınar Pazarı (Dumlupınar Mahallesi, Hakkı Kısakürek Caddesi), Binevler Pazarı (Binevler Mahallesi, Bediüzzaman Caddesi), Boğaziçi Mahallesi (Boğaziçi Mahallesi, Bahçeci Hoca Bulvarı)

Cumartesi: Bahçelievler (Yenişehir Mahallesi, Dayızade Mehmet Efendi Caddesi, Milli Eğitim yanı), Vadi Mahallesi (97003. Sokak üzeri)