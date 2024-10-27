Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla “Peygamber Efendimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu söyleşi düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği programda Prof. Dr. Yılmaz; İslamiyet’in birey ve aile üzerindeki etkileri, şahsiyet inşasında Peygamber Efendimizin örnek teşkil eden yaşamı gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Konferansın çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a teşekkür etti.

Programda konuşan Prof. Dr. Yılmaz, “İslamiyet, var olduğu günden itibaren toplamların inşasında çok büyük bir öneme haiz olmuştur. Peygamber Efendimiz de yaşayışıyla toplumlara örnek olmuş, yol göstermiştir. İslam ahlakı ve peygamberimizin yaşayışı toplumlardan köklü değişikliklere neden olmuştur. Peygamber Efendimiz’in sözleri ve davranışları, bizlere hem bireysel hem de toplumsal anlamda ışık tutmaya devam ediyor" cümlelerini kaydetti.