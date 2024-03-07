Şehrin tarihi ve turistik mekânlarının, geleneksel el sanatlarının ve kültürünün tanıtımı noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Dijital Kültür ve Turizm Envanteri’ nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen Dijital Kültür ve Turizm Envanteri uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Uygulama ile vatandaşlar; şehir merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekânları ve doğa harikası alanları çevrimiçi bir şekilde ziyaret etme, şehrin coğrafi işaretleri ürünleri ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Geliştirilen web sayfasını tanıttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Lansmanın gerçekleştirildiği Ç Çamlıca Sosyal Tesisleri hakkında da bilgiler verdi.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Projenin çok kıymetli olduğunu dile getirerek başta Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci burada yaptığı konuşmada, Dijitalleşen dünyada bu tür yazılımların nedenli önemli olduğuna dikkat çekti.