Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.

150 Milyon TL Destekle 6 Yeni Cami Yapılacak Protokol kapsamında Vakıf Katılım Bankası tarafından 150 milyon TL destek sağlanacak.

Bu destekle, Onikişubat ilçesinde 3, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 6 yeni cami inşa edilecek.

Camilerin proje ve yapım süreçleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremde Kahramanmaraş'ta 1500'den fazla caminin zarar gördüğünü belirtti.

Görgel, "Depremde şehrimizin büyük bir kısmı yıkıldı. Cami ve ibadethanelerimiz de bu yıkımdan ciddi şekilde etkilendi. Şu an hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Valiliğimiz, İl Müülüğü ve STK'larımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de Vakıf Katılım Bankamızın 150 milyon TL'lik desteğiyle şehrimize 6 yeni cami kazandırıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.