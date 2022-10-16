Sosyal Belediyeciliğin Öncülerinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu, “Çevre Dostu Patiler” Adlı Çocuk Oyunuyla Start Aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilecek Tiyatro Gösterisi Saat 13.00 Ve 15.00 Olmak Üzere 2 Seans Şeklinde Miniklerle Buluştu.

Ormandaki Sevimli Hayvanların Birbiri İle Olan İletişimi, Dostluğun Ve Arkadaşlığın Önemi İle Çevrenin Korunmasını Konu Alan Gösterinin Biletleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden Ücretsiz Olarak Temin Edildi.

Gösteriyi İzlemeye Gelen Çocuklar Çok Heyecanlı Olduklarını Söylerken Aileleri İse Bu Tür Etkinlikleri Düzenlediği İçin Büyükşehir Belediyesine Teşekkür Etti.