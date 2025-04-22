Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyat tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. 19 Nisan’da başlayan ve 27 Nisan’a kadar sürecek olan etkinlikler kapsamında, şiir dinletileri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve paneller gibi birçok kültürel etkinlik gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde özel bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Yazar Necip Evlice, ve Duran Boz’un katılımı ile gerçekleşen söyleşide katılımcılar düşünsel bir yolculuğa davet edildi.