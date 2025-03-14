Bu kapsamda, Türkoğlu’na toplam 267 kilometrelik yeni içmesuyu hattı ve su depoları kazandırılarak mahallelerin su arzı uzun yıllar boyunca garanti altına alındı. Projeyle birlikte ilçenin çeşitli bölgelerindeki altyapı eksiklikleri giderilirken, özellikle İstasyon, Gaziosmanpaşa, Fatih, Gaziler, Cumhuriyet ve Beyoğlu mahalleleri bu yeni hat sayesinde daha güvenli ve sürekli bir su teminine kavuştu. Yeni içmesuyu hattı, gelecekte meydana gelebilecek muhtemel sorunları önlemek adına modern teknolojiyle tasarlandı ve uygulandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yolların onarımı da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. KASKİ, bozulan yolların yenilenmesi için toplam 143 Milyon TL değerinde üstyapı yatırımı gerçekleştirerek, ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, içmesuyu hattının yapımı nedeniyle zarar gören yollar, 245 bin metrekare kilit parke ve sıcak asfalt kullanılarak yenileniyor. KASKİ ekipleri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için yoğun mesai harcıyor. İlçe sakinleri ise yapılan çalışmalar sayesinde su altyapısının güvence altına alınmasından ve yolların yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.