Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun tüm kesimlerinin yaşam standardını artırmak için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında ilk programını hayata geçirdi. 2024 Emekliler Yılı dolayısıyla imzalanan protokol çerçevesinde emekliler Malatya’ya kültür gezisine gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, yolculuk öncesi emeklilerle bir araya gelerek hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarına yönelik proje ve faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Katılımcılardan Ramazan Askara, “Bugün Büyükşehir Belediyemiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliğiyle düzenlenen programda Malatya Darende’yi gezeceğiz. Bizler için çok güzel bir etkinlik. Moral ve motivasyon açısından çok güzel bir program olacak” diye konuştu. Metin Yenigül, “Şehit Haşim Yenigül’ün babasıyım. Arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir geziye katılıyoruz. Bizler için bu güzel programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, “Bizlere vermiş olduğu değer ve bu güzel gezi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve SGK İl Müdürümüz Harun Akbalaban’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, şunları söyledi

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2024’ün Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte emeklilerimize yönelik çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyor, onlar için moral motivasyon gezileri düzenliyoruz. Bugün de emeklilerimize yönelik ilk gezimizi gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimizi Malatya Darende’ye yolcu ediyoruz. Kültür gezilerimiz ve emeklilerimize yönelik projelerimiz devam edecek” cümlelerini kaydetti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu