Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve kukla gösterisiyle her yaştan katılımcı Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadı.

İftara, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da katıldı. Başkan Görgel, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti ve Ramazan’ın dayanışma ruhunu tüm ilçelerde yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Programa katılan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yaptığı konuşmada, Ekinözü’nün kendileri için özel bir yeri olduğunu vurguladı.