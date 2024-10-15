Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenli periyotlarla edebiyatseverlerle buluşturduğu Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Yazar Dilek Eker Özyurt oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide Dilek Eker Özyurt “Mutluluk, Mucize Değildir” konusunu ele aldı. Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Yazar Özyurt; mutluluğun kaynağı, edebiyatta mutluluk ve gerçek mutluluk peşinde koşmak gibi çeşitli konuları farklı perspektiften ele aldı. Yazar Dilek Eker Özyurt, söyleşinin ardından; Rüzgârın Öfkesi, Zamanın İçinde Çocuk ve Hüzün Kuşları isimli kitaplarını da okurları için imzaladı. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Yazar Dilek Eker Özyurt, şunları söyledi

“Bugün burada yazar-okur buluşması çatısı altında bir araya geldik. Hem bir şeyler öğreniyoruz hem de yeni dostluklar ediniyoruz. Böyle güzel programlar hazırlandığı için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.