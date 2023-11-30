Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Çiğli Mahallesi’ni Gaziantep Yolu’na bağlayan 2 kilometrelik ana arterde tamamladığı genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi’nin de ulaşım standardını iyileştiriyor.

Yağışlar ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla deforme olan ve ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen 2 kilometrelik arter sıcak asfaltla yenileniyor.

Mahalleyi Gaziantep Yolu’na bağlayan arterde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulamalarına başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Çiğli’nin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşımda konfor ve güvenliğin artırılması noktasında yol yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi