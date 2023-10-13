Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkanvekili Hanifi Toptaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ek ödenek talepleri, garantörlük anlaşması, taşınmaz devri, ulusal ve uluslararası kurumların desteğiyle şehirde gerçekleştirilecek projeler, özel halk otobüsü gelir desteği ve imar plan teklifleri gibi pek çok madde görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 12 metrelik 10 adet otobüsün alımı hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Dilek ve temennilerle noktalanan Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanifi Toptaş, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.