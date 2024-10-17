Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrenci servislerinin sıkı bir şekilde denetimleri yapılıyor. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; servislerin koltuk kapasitesi, güzergahları, temizlik ve hijyen durumları ile fiyat tarifeleri kontrol ediliyor. Yönetmeliğe göre belirlenen kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmaması, ulaşımda belirlenen rotanın dışına çıkılmaması, salgın hastalıklara karşı araçlarda temizlik ve hijyenin sağlanması ile belirlenen fiyat tarifelerine sadık kalınması hususunda araç şoförleri uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında şehir genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ve öğrencilerin ulaşım güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi

Editör: Yunus Firdevsoğlu