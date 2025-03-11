Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından rezerv alanlarda iş yeri bulunan esnaflar için oluşturulan Güneşli ve Kocasinan çarşıları tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeni çarşılarla birlikte Elbistan’da ticari faaliyetler yeniden hız kazanıyor.

Elbistan ilçe merkezinde oluşturulan ve toplamda 155 konteyner iş yerinin yer aldığı çarşılarda esnaflar, yeni dükkânlarında ticaret hayatına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ekonomik hareketliliğin artması ve esnafın desteklenmesi adına bu önemli projeyi hayata geçirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Rezerv alanda iş yeri bulunan esnafların yeni çarşılarda ticari faaliyetlerine devam etmesiyle Elbistan’da ekonomik toparlanmanın hızlanması bekleniyor.

Yeni oluşturulan iş yerleri, hem bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya hem de istihdamı artırmaya katkı sunacak.

Geçici iş yerlerine taşınarak faaliyetlerine başlayan esnaflar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşayan esnaflar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.