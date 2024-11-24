Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, özellikle şehir merkezinin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar küreme, tuzlama ve yol açma faaliyetlerine devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli fırtınanın da etkili olması, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda zorluklara neden olma riskini artırıyor. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek adına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz sahada görev yapıyor. Şehir merkezinin çeşitli noktalarında konuşlanan ekipler, acil müdahale gerektiren durumlara anında cevap verebilmek için hazır bekliyor.

Ekipler Teyakkuzda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamlarının aksamaması adına tüm imkânların seferber edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle, ekiplerimiz sahada 7/24 esasıyla görev başında. Özellikle yüksek kesimler ve ilçelerde yolların açık tutulması için kar küreme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şehir merkezindeki kritik noktalarda ekiplerimiz hazır bekletilmekte, olumsuz hava koşullarına karşı anında müdahale edilebilmektedir. Herhangi bir acil durum halinde vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerimize ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.