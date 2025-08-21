Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Fuarda kurulan birbirinden renkli ve eğlenceli stantlar, her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin fuar alanındaki standı da ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Burada vatandaşlar çeşitli oyunlar oynayarak birbirinden güzel hediyeler kazanırken, çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, fuara gelen ziyaretçilere stantta yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdiklerini belirterek, “Fuar boyunca zengin içeriklerimizle ziyaretçilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir fuar deneyimi sunmayı sürdürüyor.