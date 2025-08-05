Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un kırsal mahallelerinde ulaşımı güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Temurağa ve Hacıömer mahallelerine ulaşımda kritik öneme sahip olan ve yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen eski köprünün yerine, daha modern ve güvenli bir köprü inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Temurağa ve Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergahta yer alan eski köprü, alternatif yol oluşturulduktan sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yerine 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde, çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir köprü yapılacak.

Yeni köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımın hem konforu hem de güvenliği önemli ölçüde artırılacak. Proje, aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ve günlük yaşamın kesintisiz sürdürülmesine de katkı sağlayacak.

Temurağa Mahalle Muhtarı Nezir Gökkaya, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eski köprünün yıllardır mahalle için sorun olduğunu belirterek, yapılan yeni köprü çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etme hedefi doğrultusunda yatırımlarına aralıksız devam ediyor.