Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’da Hacıömer – Temurağa Grup Yolu’nda başlattığı genişletme çalışmalarını tamamladı. Hacıömer ve Temurağa mahallelerinin ulaşımda yoğun olarak kullandığı aynı zamanda Elbistan ve Ericek – Çardak karayollarını birbirine bağlayan alternatif grup yolunun 4 kilometrelik kısmının genişliği 2 katına çıkartıldı. Genişletme ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından hizmete sunulan grup yolu, ileriki aşamada sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım standardı daha da iyileştirilecek.

Mahalle Muhtarlarından Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü

Temurağa Mahalle Muhtarı Nezir Kökkaya, “Bu yol çok dardı. Şimdi yolumuzun genişliği 2 katına çıkarıldı. 50 yıllık ulaşım sorunumuz Fırat Görgel Başkanımızla çözüme kavuşturuldu. Fırat Görgel Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Hacıömer Mahalle Muhtarı Rubil Tokuç da, “Bu yolumuz araç trafiğinde darlığı sebebiyle sorun teşkil ediyordu. Sağ olsun Fırat Başkanımız sayesinde bu sorunumuz ortadan kalkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese ve Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.