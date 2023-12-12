Şehir genelinde alt ve üstyapı imalatlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarının temizlenmesi noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla, çevreye rastgele bırakılan inşaat atıkları iş makinalarıyla bulundukları alandan kaldırılarak hafriyat döküm sahasına taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; ana arter, cadde, sokak ve bulvarlarda kent estetiğini bozan ve çevre kirliliğine neden olan hafriyat atıklarının bertarafının kesintisiz devam ettiği belirtildi.