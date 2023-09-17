Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli, Kemallı ve Başdevrişli mahallelerinden Çağlayancerit’e ulaşım sağlayan bağlantı yolu oldu.

Yağışlar ve deprem dolayısıyla deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen bağlantı yolunda asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalar neticesinde yenilenecek yolla bölgenin ulaşımı iyileştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe, kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi için yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.