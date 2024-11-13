Büyükşehir Belediyesi, Ilıca’da zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede geniş kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarla, bölgede zararlı haşere popülasyonunun azaltılarak Ilıca’nın sağlık turizm açısından cazibesini koruması ve geliştirmesi hedefleniyor.

Bölgenin önde gelen sağlık turizm merkezlerinden Ilıca’nın katma değerini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallenin uzun yıllardır süregelen bir sorununu daha çözüme kavuşturuyor. Mahallede bulunan ve zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Onlarca araç ve personelle yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede zararlı haşere popülasyonunun azaltılarak Ilıca’nın sağlık turizm açısından cazibesini koruması ve geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca yürütülen çalışmalarla; halk sağlığının güvence altına alınması ve dere güzergahında doğal yaşamın desteklenerek ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Haşere yoğunluğunun azaltılmasıyla Ilıca halkı ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması ve sağlık turizminin gelişimi desteklenerek Ilıca’nın ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.