Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, modern araç, ekipman ve uzman personeliyle 7/24 görev başında.

Mayıs ayında şehir genelinde bin 109 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri; 311 yangın, 49 trafik kazası, 4 su baskını, 1 boğulma vakası ve 744 çeşitli olaya hızlı şekilde müdahale etti.

23 şube, 64 araç ve 346 personelle hizmet veren ekipler, sadece müdahale değil, önleyici faaliyetlerde de aktif rol aldı. Bu kapsamda, 928 kişiye eğitim verildi, tatbikatlar düzenlendi.

İtfaiye Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Eğitim faaliyetlerimizle toplumu bilinçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.