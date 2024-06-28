Trafik kazası, yangın ve boğulma gibi her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yardımına koşan; profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Araç filosu ve ekipmanlarını geliştirerek müdahale hızı ve kapasitesini devamlı artıran Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için son teknolojiyle donatılmış Tablet Navigasyon Sistemleri’ni kullanmaya başladı.

Araçlara entegre edilen sistemler sayesinde trafik yoğunluğu ve yol koşulları değerlendirilerek en uygun rota belirleniyor ve böylece zaman kaybının önüne geçiliyor.

Acil durumlarda saniyelerin bile önemli olduğu anlarda ekipler bu sistem sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde olay yerine ulaşabiliyor.

İhbar akış süresi Tablet Navigasyon Sistemleri ile birlikte 89 saniyeden ortalama 17 saniyeye düşüyor.

Yeni sistemin şehir ve itfaiye teşkilatı için önemine değinen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi şunları söyledi:

“Afet ve acil müdahale gerektiren tüm durumlarda vatandaşlarımızın yardımına ulaşma süremiz bizler için çok önemli. İtfaiye teşkilatımıza kazandırdığımız Tablet Navigasyon Sistemleri, itfai olaylara müdahale süremizi çok ciddi şekilde düşürmektedir. Daha önce vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulunuyor, ihbar ön çağrı operatörü tarafından alınıp İtfaiye masamıza aktarılıyordu. İlgili talep daha sonra olaya yakın olan istasyona bildiriliyordu. Bu 4 aşamalı bir süreç. Tablet Navigasyon Sistemi ile bunları ortadan kaldırdık. 112 Çağrı Merkezi’ne ulaşan vatandaşlarımız adresini bir kez söylüyor. Bu adres araçlarımızdaki Tablet Navigasyon Sistemi’ne anında düşüyor. Bu sayede adres teyidi gerekmiyor. Ayrıca bu sistem ekiplerimizin olay yerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için güzergâh çiziyor. İhbar akış süresi 89 saniyeden ortalama 17 saniyeye düşmüş durumda. Bu bizim için büyük bir gurur” dedi.