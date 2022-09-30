Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçelerin ve mahallelerin ulaşım standardı artırılıyor. Ekipler, Afşin’in Kangal Mahallesi’nde sürdürdüğü kilit parke uygulamalarında sona yaklaştı. Mahalleye toplamda 15 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Altunelma Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3 kilometre uzunluğundaki arterde ise sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Elbistan’da Mahallelerin Ulaşım Ağı Güçlendiriliyor

Ekipler, Elbistan’da muhtelif mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükyapalak Mahallesi’nde kilit parke uygulamaları büyük bir hızla devam ediyor. Mahalleye toplamda 20 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. 8 kilometre uzunluğundaki Sarıyatak Mahalle yolunda ve Yapılı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3 kilometre uzunluğundaki arterde ise sathi kaplama uygulamaları tamamlandı. Çalışmalarla Sarıyatak ve Yapılı mahallelerinin ulaşım ağı güçlendirildi.

Ekinözü’nde Mahalle Yolları Büyükşehir’le Yenilendi

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Ekinözü’nde 7 kilometre uzunluğundaki Demirlik – Uludere yolunda, Ataköy Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğundaki arterde ve 2,5 kilometre uzunluğundaki Alişar – Dikenli yolunda sathi kaplama uygulamalarını tamamladı. Çalışmalarla mahallelerin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı.

Tüm Araç ve Personelimizle Sahadayız

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerimizin ve mahallelerimizin ulaşım standardını artırmak için tüm araç ve personelimizle sahadayız. Sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla ilçelerimizin kilit parke, asfalt ve yama ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladık. Çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.