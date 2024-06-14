Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen’in yönettiği toplantı saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı Olağan Meclisi'nde 26 maddeyi görüşüp karara bağladı. İmar planları dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alan meclis, önemli kararlar aldı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen, alınan kararların Kahramanmaraş’ın gelişimi ve vatandaşların refahı için hayırlı olmasını diledi.

Meclis toplantısında görüşülen konular arasında, şehrin imar planlarının düzenlenmesi, altyapı projelerinin geliştirilmesi ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi gibi önemli maddeler yer aldı. Başkan Vekili Beşen, toplantının verimli geçtiğini ve alınan kararların şehrin geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, toplantıya katılım gösteren tüm meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haziran ayı Olağan Meclisi’nde alınan kararlar, Kahramanmaraş’ın kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi