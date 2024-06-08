Yks’ye Girecek Adaylara Ücretsiz Ulaşım İmkânı Sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Sınav Günü Ksü Avşar Kampüsü Ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-I Veli Caddesi’nde Bekleme Noktası Oluşturarak Çeşitli İkramlarda Bulunacak. Ayrıca, Mobil Ekipler De İhtiyaçların Karşılanması İçin Sınav Günü Sahada Olacak.

8 Ve 9 Haziran Tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (Yks) Giren Adaylara Ücretsiz Ulaşım Desteğini Açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Velilere Yönelik De Anlamlı Bir Uygulama Yaptı.

Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-I Veli Caddesi’ne “Bekleme Alanı” Oluşturuldu.

Veliler, Sınava Giren Çocuklarını Oluşturulan Alanlarda Bekleme İmkânı Bulurken Vatandaşlara Çay, Simit Ve Su İkramı Da Yapıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Mobil Ekipleri Sınav Süresince Sahada Olarak Sınav Merkezlerinde Velilere Çay, Simit Ve Su İkramında Bulundu.