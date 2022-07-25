Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Öğrencilere yönelik çeşitli hizmetler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlık hizmeti verilecek. Üniversite adayları, 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde hafta içi 10.00 – 18.00, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde hafta içi 08.00 – 17.00 ve Piazza AVM’de 10.00 – 18.00 saatleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı noktalarından ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.