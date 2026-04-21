Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık’ta bulunan ve yıllar içinde işlevselliğini büyük ölçüde yitiren kesimhane, kapsamlı bir yenileme ver modernizasyon sürecinden geçirilerek yeniden hizmete sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında tesisin altyapısı güçlendirilirken, kullanılan ekipmanlar da günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern teknolojilerle değiştirildi.

Avrupa Standartlarında Hizmet Sunacak

Baştan aşağı modernize edilen tesis, Avrupa standartlarına uygun hale getirilerek hijyen, kalite ve verimlilik kriterlerine göre yeniden ayağa kaldırıldı. Kapan, kesme makinesi, ray sistemi, deri yüzme makinesi, soğuk hava deposu ve veteriner odasının bulunduğu kesimhane yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hizmete alınarak vatandaşlara hizmet verecek. Kesimhanede aynı anda 30 hayvana kadar işlem yapılabilecek.

Bölge Hayvancılığına Güçlü Destek

Toplamda 300 metrekare kapalı alan ve bin 500 metrekare açık alana sahip olan tesis, Pazarcık ve çevresindeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunacak. Yeni haliyle daha yüksek kapasite ve daha sağlıklı koşullarda hizmet verecek olan kesimhane, üreticilerin iş süreçlerini kolaylaştırarak ekonomik verimliliği artırmayı hedefliyor.