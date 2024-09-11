Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın Büyüknacar Kocadere Mahallesi’ne bağlı Kılçıkbağı mevkinin yaklaşık 1 kilometrelik ana arterini 5 bin metrekare kilit parke ve bordürle yeniliyor.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Pazarcık’ın Büyüknacar Kocadere Mahallesi’ne bağlı Kılçıkbağı mevki oldu. Bölgede ulaşımı sağlayan ve stabilize olduğu için özellikle kış aylarında ulaşımda sorun teşkil eden yaklaşık 1 kilometrelik arter 5 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplanıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Kılçıkbağı’nın ana arterinde ulaşım standardının iyileştirilmesi ve bölge sakinlerine daha konforlu seyahat imkânı sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında 11 ilçenin tamamında yatırımların kesintisiz sürdüğü belirtildi.