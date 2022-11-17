Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, Türkoğlu ilçesi Mahir Ünal Caddesi’nde çevre temizliği esnasında yerde içerisinde para dolu cüzdan buldu.

Personel Durdu İmalı’nın durumu yetkili amirlerine bildirmesiyle ekipler cüzdanı sahibine ulaştırmak için derhal harekete geçti.

İçerisinde bir miktar para ve kartların olduğu cüzdanın 75 yaşındaki Mustafa Demir’e ait olduğu tespit edilerek cüzdan sahibine ulaştırıldı.

“Vatandaşlık Görevimizi Yaptık”

Cüzdanı bulduğunda ilk olarak yetkili amirlerine bilgi verdiğini belirten temizlik görevlisi Durdu İmalı, “Cüzdanı bulduğumda hemen amirlerime bilgi vererek sahibine ulaştırılmak üzere cüzdanı kendilerine ilettim.

Amirlerimizin de yardımıyla cüzdanın sahibi Mustafa Demir amcamıza ulaşarak cüzdanı eksiksiz bir şekilde kendisine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

Cüzdanın sahibi Mustafa Demir ise temizlik görevlisi Durdu İmalı’ya teşekkür ederek, “Cüzdanım kaybolduğunda çok endişelenmiştim. Uzun bir süre aradım ancak ulaşamayınca artık ümidi kesmiştim.

Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri cüzdanımı bularak eksiksiz bir şekilde bana ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Durdu İmalı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu