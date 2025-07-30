Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu yaz da Pusula Maraş markasıyla dolu dolu kamp programları gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kamplar, Temmuz ayı başından itibaren Başkonuş Yaylası’nda yüzlerce genci doğayla buluşturdu. Gençler; AFAD, UMKE ve Türkiye Oryantiring Federasyonu katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde hem eğlendi hem de afet farkındalığı, yön bulma ve takım çalışması gibi konularda eğitim aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, “Şube müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana Pusula Maraş markasıyla gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdi ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yıl boyunca farklı temalarda gençlik kamplarına ve etkinliklerine devam etmeyi planlıyor.