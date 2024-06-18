Bayramda da daha temiz bir Kahramanmaraş için gece gündüz sahada olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Canlı Hayvan Borsası, kesim alanları ve etrafında çevreye rastgele atılan hayvansal atıkları toplayarak bertaraf tesisine naklediyor. Ekiplerce yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, çevre ve görüntü kirliğine neden olan ayrıca halk sağlığı açısından da sorun teşkil eden atıklar bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha hijyenik bir ortamda eda edebilmeleri ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzlukların önüne geçilmesi için ekiplerin teyakkuzda olduğu ve temizlik çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.