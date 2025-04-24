Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Onikişubat Vadi Mahallesi’nde yer alan Süleyman Çelebi Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören yol yüzeyi tamamen yenilendi.

Yapılan yeni asfalt uygulamalarıyla birlikte hem yol güvenliği hem de sürüş konforu önemli ölçüde artırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Vadi Mahalle Muhtarı Betül Akdağ, Süleyman Çelebi Caddesi’nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Süleyman Çelebi Caddemiz, altyapı çalışmaları sırasında ciddi şekilde deforme olmuştu. Burası, üç mahalleyi birbirine bağlayan çok yoğun bir arter. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla cadde tamamen yenilendi ve ulaşımda herhangi bir sorun kalmadı. Mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise bu hizmetten dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Altyapı çalışmalarından sonra asfalt serimi de tamamlandı. Yolumuz eskisinden çok daha güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Bölgedeki esnaflardan Lütfü Kalakenger ise yapılan çalışmanın hem alt hem de üstyapısıyla mahalleye değer kattığını vurgulayarak, “Bu cadde, mahallemize yakışır bir şekilde yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.