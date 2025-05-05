Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek amacıyla toplu taşıma filosunu yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 10’u hibrit olmak üzere toplam 13 yeni otobüs, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yeni otobüsler, şehir merkezinde ve özellikle yoğun hatlarda aktif olarak kullanılacak şekilde hizmete sunuldu. Hibrit motor teknolojisine sahip olan bu araçlar, düşük emisyon salınımı sayesinde çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi sunarken, yakıt tüketiminde sağladığı verimlilikle ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlıyor.

Engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan otobüsler, alçak taban yapısı, rampa sistemi ve iç mekan düzenlemesiyle herkes için erişilebilir bir seyahat imkânı sunuyor.