Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nun en işlek arterlerinden İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı yenilemelerinin ardından başlattığı asfalt çalışmalarını da tamamladı. İlçe merkezinde ticaret ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan, araç sirkülasyonunun fazla olduğu 3 kilometrelik caddenin asfaltı yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla yenilendi. Alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterle ilçede ulaşımının konforu arttı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede yıkım ve hafriyat kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mahir Ünal Caddesi’nin de asfaltının baştan uca yenileneceği belirtildi.