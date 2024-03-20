Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve TOKİ Konutları ile bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan Orçan Caddesi’ni sıcak asfaltla buluşturuyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Türkoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Orçan Caddesi oldu. Daha önce kilit parke ile kaplı olan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamaların meydana geldiği caddenin yaklaşık 2 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla kaplanıyor. TOKİ Konutları ile bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan caddenin sıcak asfaltla kaplanmasıyla yerleşim yerlerinin ulaşımı iyileştirilecek.