Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; insanlara hastalık bulaştıran sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde metruk yapılar, ortak kullanım alanları, lavabo, menfez, köprü ve kanalizasyon gibi alanlarda insektisitlerle kalıcı uygulamalar ve sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca ömrünü tamamlamış ve rastgele doğaya atılan araç lastikleri de toplanarak içerisinde biriken yağmur suyunda oluşabilecek vektörler kontrol altına alınıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, zararlılarla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

220 Ton Araç Lastiği Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Açıklamanın devamında, “Kışlak mücadele çalışmaları kapsamında, rastgele doğaya atılan araç lastiklerini de toplayarak lastiklere sivrisineklerin larva bırakması ve içerisindeki suda hızlı bir şekilde üremelerini engellemeyi hedefliyoruz. Böylece zararlıların hızlı bir şekilde çoğalmasının önüne geçerken, doğamızı da atık lastiklerden arındırıyoruz. Bu noktada yıl içerisinde toplamda 220 ton atık lastik geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldı” ifadelerine yer verildi.