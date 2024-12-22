Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde beklenen sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki olası kar yağışı ile buzlanma riskine karşı gerekli tedbirleri alarak teyakkuza geçti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışın neden olabileceği aksaklıkların önünü almak için kritik noktalarda görev başında bulunuyor. Ekipler, yağışın etkili olması beklenen şehir merkezindeki ana arterlerde ve kritik kavşak noktalarında konumlandırıldı. Trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi ve meydana gelebilecek olumsuzluklara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda araçlar ve personel tüm imkânlarıyla göreve hazır.

Ekiplerimiz Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden olumsuz hava koşullarına karşı gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak şehrimizde yaşanması beklenen sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tüm ekiplerimizle teyakkuza geçmiş durumdayız. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, şehir merkezindeki ana arterlerde ve kritik kavşaklarda konumlandırıldı. Kriz masamız, meteorolojik verileri anbean takip ederek çalışma planını dinamik bir şekilde yürütmekte. Vatandaşlarımızdan yağış ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Acil bir durum halinde ALO 153 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirler” ifadelerine yer verildi.