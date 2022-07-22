Büyükşehir Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında ilçelerde gerçekleştirdiği konserler il merkezinde müzikseverlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş milli irade meydanın da gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, sevilen parçaları Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaz Etkinlikleri konserleri tüm hızıyla devam ediyor.



Renkli anlara sahne olan etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.