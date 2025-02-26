Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde sebze ve meyve ticaretine yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, sebze ve meyve taşıyan araçlar titizlikle inceleniyor.

Denetimler sırasında Hal Kayıt Sistemi’ne uygunluğu kontrol edilen araçlar, gerekli evrak ve belgeler yönünden detaylı bir şekilde inceleniyor.

Mevzuata aykırı hareket eden, sistem kaydı bulunmayan ya da kurallara uymayan araç sahiplerine idari para cezası uygulanıyor.

Zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ilgili yasa kapsamında gerekli kontrollerin aksatılmadan sürdürüleceği belirtildi.