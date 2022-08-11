Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım ağını güçlendirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Afşin’de muhtelif bölgelerde bir dizi yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Hurman Mahallesi’nde başlattığı kilit parke çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla mahalleye 10 bin metrekare kilit parke kazandırılacak. Toplamda 16 kilometre uzunluğundaki Esence – Anzorey – Deveboynu – Yazıköy grup yolunda gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmalarında sona gelindi. 14 kilometre uzunluğundaki Küçüktatlar – Örenli - Haticepınar grup yolunda ve 6 kilometre uzunluğundaki Arıtaş – Gözübenli grup yolunda asfalt öncesi temel hazırlıkları hızla devam ediyor. Temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamalarına başlanacak. 5 kilometre uzunluğundaki Ortaklı (Mehre) Mahalle yolunda da sathi asfalt öncesi yama çalışmaları sürüyor. Yama çalışmalarının tamamlanmasının ardından arterde sathi asfalt uygulamalarına başlanacak.

Yol Yenileme Çalışmalarımız Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

Afşin’de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçelerimizin ve kırsal mahallelerimizde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz Afşin’de muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Hurman Mahallesi’ne toplamda 10 bin metrekare kilit parke kazandırılacak ve ilçede toplamda 41 kilometre uzunluğundaki yol yenilenecek. Sorumluluk sahamızdaki arterlerin standardını artırmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.