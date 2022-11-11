Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde alt ve üstyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın’ın ulaşım standardını artırmak için muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçenin kuzey mahallelerinden Rıfatiye’de İmerler mevkiine ulaşım sağlayan 2 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki arterde malzemeli bakım çalışması gerçekleştiriyor. Yağışlar sonucu tahrip olan arterde gerçekleştirilen yükseltme, şarampol temizleme ve büz yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor. Yine Andırın’ın kırsal mahallelerinden Yeşiltepe’ye ulaşım sağlayan arterde büz yenileme ve şarampol temizleme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Gökgedik’e 10 Bin Metrekare Kilit Parke

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın’ın Gökgedik Mahallesi’nde sürdürdüğü kilit parke uygulamalarında sona geldi. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ve stabilize (toprak) olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen ana arter, kilit parke uygulamalarıyla baştan uca yenileniyor. Çalışmalarla mahalleye toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.