Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde başlattığı asfalt atağına da durmaksızın devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Onikişubat'ın en işlek arterlerinden Bahçeci Hoca Bulvarı oldu.

Ekipler, yoğun olarak kullanılan arterdeki deforme olan zemini güçlendirerek asfalt serimi gerçekleştirecek.

Yapılan çalışma ile bölgenin daha kullanışlı bir hal alması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tekerek Mahalle Muhtarı Elif Başaran, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgede yolumuz çok kötü olduğu için ulaşımda sorun yaşıyorduk. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'e ilettik. Fırat Başkanımızın talimatlarıyla yolumuz yenileniyor. Ekipler burada gece gündüz çalışıyor. Fırat Görgel Başkanımız ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ramazan Başaran ise, “Büyükşehir Belediyesi burada çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".