Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her yaş grubuna hitap eden etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Yaz tatilini daha verimli, eğlenceli ve öğretici şekilde değerlendirmeleri için çocuklara yönelik birbirinden renkli programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Türkiye Jokey Kulübü iş birliğiyle “Pony Club” etkinliğini hayata geçirdi.

Arslanbey Mesire Alanı’nda yer alan Midilli At Çiftliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem doğayla baş başa vakit geçirme fırsatı buldu hem de midilli atlarla tanışarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğe katılan minikler, midilli atlarla bağ kurarken düzenlenen eğitici ve eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerden biri olan Pony Club, çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeyi, doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamayı ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çocuklar etkinlik boyunca hem midillilerle vakit geçirdi hem de çeşitli oyunlar ve etkinliklerle yaz tatilini renklendirdi.

Etkinlik, yalnızca çocukların değil ailelerin de yoğun ilgisini gördü. Katılımcı aileler, çocuklarının doğal bir ortamda atlarla birebir temas kurmalarının son derece faydalı olduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ebeveynler, çocukların keyifli vakit geçirdiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederken, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.