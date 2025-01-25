Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sahne gösterisi, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. İki seans olarak düzenlenen etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Yüzlerce çocuğun katıldığı gösteri, salonu dolduran coşkulu kalabalıkla tam bir şenlik havasına büründü. Etkinlik boyunca, çocukların heyecanı ve mutluluğu salona yansıdı. Program kapsamında sunulan illüzyon gösterisi, balon şovları ve çeşitli gösteriler, çocuklara hem eğlenceli hem de interaktif bir deneyim sundu. Gösterilere dâhil olma şansı bulan çocuklar, kahkahalar ve alkışlarla sahneye eşlik etti.

Mutlu Çocuklar, Memnun Aileler

Etkinlik sonunda, çocuklar mutluluklarını dile getirirken, ebeveynler bu tür organizasyonların çocukların sosyalleşmesi ve özgüven kazanmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu tür etkinliklerle aileleri bir araya getirmesi ve çocuklara güzel anılar bırakması, toplumun her kesiminden takdir topladı. Etkinlik sonunda katılımcıların yüzlerindeki gülümseme etkinliğin başarısını adeta özetledi.